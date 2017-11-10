ФОТО: в строящемся Доме суда прошел праздник стропил ({{commentsTotal}})
В пятницу, 10 ноября, прошел праздник стропил нового Таллиннского дома суда. Это означает, что строители достигли максимальной высоты здания.
В прошлом году фирма Riigi Kinnisvara подписала с компаниями AS Ehitusfirma Rand и OÜ Astlanda контракт на сумму 29,9 млн евро о строительстве на улице Лубья в Таллинне современного Дома суда, куда будут переведены разбросанные в данный момент по разным зданиям Харьюский уездный суд, Пыхьяская окружная прокуратура и Центр регистров и инфосистем.
Окончание строительных работ запланировано на весну 2018 года.
Редактор: Ирина Киреева