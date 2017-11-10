ФОТО: Юри Ратас осмотрел Батарейную тюрьму

Премьер-министр Юри Ратас и министр государственного управления Яак Ааб посетили в пятницу комплекс Батарейной тюрьмы, будущее которой кабинет министров начнет обсуждать в ближайшее время.

Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщила пресс-служба правительства.

По словам Ратаса, перед правительством стоит принципиальный выбор: оставить комплекс в госсобственности или выставить его на аукцион. Вместе с тем он подчеркнул, что даже в случае продажи комплекс должен остаться открытым для осмотра и, по крайней мере частично, находиться в общественном пользовании.

По словам министра государственного управления Яака Ааба, детальная планировка Батарейной тюрьмы практически достигла этапа утверждения, поэтому настало время обсудить и принять решение относительно будущего комплекса.

"Мое главное желание, чтобы комплекс был приведен в надлежащий вид и остался в общественном пользовании. Если в ближайшее время его развитием никто не займется, комплекс нужно будет тщательно законсервировать и поддерживать в приличном состоянии", - сказал Ааб.

По словам члена правления фирмы по управлению государственной недвижимостью Танела Тийтса, консервация обойдется в 3-5 млн евро, а реконструкция - в 80-90 млн евро.

Батарейная тюрьма является одним из самых масштабных эстонских архитектурно-исторических памятников, но поиск вариантов его развития, которые бы учитывали историческое прошлое комплекса, продолжается уже почти 20 лет.

В последнее время началась работа над приведением в порядок окрестностей комплекса.

Находящаяся в процессе утверждения детальная планировка Батарейной тюрьмы стремится создать привлекательный и удобный для жизни городской пейзаж между исторической и современной застройкой.

Концепция реконструкции Батарейной тюрьмы. Фото: Мартин Аунин и Анника Аасмаа/RKAS