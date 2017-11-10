Игорь Лысов стал худруком Астраханского драмтеатра

Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщило Министерство культуры и туризма Астраханской области.

"Предыдущий художественный руководитель Станислав Таюшев отдал служению театру 12 лет, но жизнь идёт своим чередом, и в театре наступил новый этап — этап работы Игоря Владимировича. Мы надеемся, что стабильная, дружная театральная семья, как и прежде, будет радовать нас своими постановками", - сказала региональный министр культуры и туризма Галина Зотеева.

Накануне состоялась встреча Игоря Лысова с губернатором области, Александр Жилкин поддержал его кандидатуру на должность худрука.

Лысов поблагодарил труппу театра, Министерство культуры и туризма за оказанное доверие и пообещал продолжить крепкие традиции театра и привнести что-то новое: "Я хочу, чтобы театр был реальный, психологический, философский. Буду стараться ставить нравственные пьесы. К современной драматургии отношусь очень требовательно, как хирург".

Игорь Лысов встретился с коллективом театра. Фото: Астраханский драмтеатр

"Моя главная задача – обозначить этот чудесный город на театральной карте России. Я хочу, чтобы все узнали, что в Астрахани существует достойный, профессиональный театр", - заявил Лысов на встрече с коллективом театра.

Театр в Астрахани существует с 12 декабря 1810 года. С афишей театра можно познакомиться здесь.

Лысов с 2015 года работал художественным руководителем в Русском театре Эстонии. Контракт с Лысовым истек в сентябре. В начале февраля был объявлен конкурс на замещение художественного руководителя Русского театра.

Первоначально Лысов заявил, что не будет участвовать в конкурсе и вернется обратно в Россию в знак протеста против решения не продлевать контракт автоматически с действующим худруком, но позднее пересмотрел свое решение. Однако в результате конкурса новым худруком Русского театра Эстонии с сентября 2017 года стал Филипп Лось.

За время работы в Таллинне Лысов выпустил восемь своих спектаклей. Последней его премьерой стала постановка "Джулия Фарнезе".

Лысов — актер, режиссёр, драматург, фотограф — родился 18 августа 1956 года в Новосибирске. В 1984 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (курс Александра Товстоногова). С 1985 по 1986 гг. проходил стажировку у польского режиссёра Ежи Гротовского. С 1987 по 1993 гг. работал режиссёром в театре "Школа драматического искусства" Анатолия Васильева. Также стажировался у японского мастера режиссуры Тадаши Сузуки.

С 1995 по 1998 гг. был мастером курса в Национальной Академии Театра, город Мюнхен. Постановки Лысова хорошо знакомы зрителю Германии, Италии, Франции. С 1999 по 2014 гг. — художественный руководитель лаборатории театра и режиссёр "Школы драматического искусства" в Москве.