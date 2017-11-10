В ЛНР согласились с требованием Украины переименовать республику

Исполняющий обязанности министра иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего заявил, что считает возможным отказаться от названия республики. По его словам, ЛНР может именоваться ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской области), как того требует Украина. Об этом он рассказал в интервью ГТРК ЛНР, видео доступно на YouTube.

"Название не всегда является ключевым. Украина называет нас так, как им нравится, и так, как им нарисовали европейские партнеры. Бог с ними! Давайте пока в международных документах будем соглашаться с тем наименованием, которое для нас придумали европейцы", — передает заявление Дейнего портал Лента.

Дейнего выразил мнение, что такой шаг может усилить переговорные позиции Луганска.

Ранее Владислав Дейнего объявил, что ЛНР готова вернуться в состав Украины. По его словам, именно этого требует мировое сообщество, а противостоять ему у Луганска нет возможности.

В ответ на это председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что не существует варианта, при котором Донбасс вернется под контроль Киева.

"Я не вижу никаких предпосылок, чтобы можно было говорить в этом контексте. Донбасс на данный момент уже настолько далек от Украины, что рассуждать даже теоретически становится неприемлемым", — подчеркнул он.

Противостояние в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда киевское руководство объявило о начале "антитеррористической операции" для подавления протестов жителей востока страны, где были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики.