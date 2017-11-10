Минобраз: решение Госсуда по компенсации школьных расходов навредит детям

Министерство образования и науки выразило недоумение по поводу принятого в пятницу решения Государственного суда, по оценке которого местное самоуправление не должно компенсировать соседнему самоуправлению расходы на школьников, которые проживают в одном, а в школу ходят в другом самоуправлении.

По словам министра образования и науки Майлис Репс, принятое судом решение больше всего ограничивает возможности детей выбрать себе подходящую школу, если она находится за пределами самоуправления, в котором проживает ребенок.

"Многие дети ходят в школы в других самоуправлениях по конкретным причинам, например, из-за особых потребностей или доступности опорных услуг. Школы также меняют из-за преследования или желания учиться в школе с другим уклоном", - пояснила министр.

"В связи с принятым судом решением у самоуправлений пропадает заинтересованность в том, чтобы принимать в свои школы детей из других самоуправлений. Может возникнуть и ситуация, когда самоуправление откажется принимать ребенка, потому что сопутствующие этому расходы не будут компенсироваться. В связи с этим возможности выбора для детей в будущем останутся недоступными. К сожалению, больше всего пострадают именно ребенок и родители", - пояснила Репс.

В свете принятого Госсудом решения министерство проанализирует его совместно с Рийгикогу и другими экспертами, чтобы при необходимости внести поправки в законы и изменения во всю систему финансирования образования.

В пятницу Государственный суд признал противоречащим конституции положение Закона об основной школе и гимназии, обязывающее местное самоуправление компенсировать соседнему самоуправлению расходы на детей, которые проживают в одном самоуправлении, а ходят в школу в другом. Госсуд таким образом удовлетворил ходатайство волости Йыэляхтме, которая считает, что такие расходы надо компенсировать из госбюджета.