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В понедельник консул России встретится с задержанным в Нарве предполагаемым агентом ФСБ ({{commentsTotal}})

Эстония
По данным эстонских властей, задержанный был агентом ФСБ
По данным эстонских властей, задержанный был агентом ФСБ Автор: Reuters/Scanpix
Эстония

МИД Эстонии проинформировал Посольство России в Таллине о согласии на встречу российского консула с арестованным в Нарве гражданином РФ в понедельник, 13 ноября. По данным прокуратуры Эстонии, он является агентом ФСБ и мог готовить кибер-преступления против госучреждений Эстонии. 

О дате встречи сегодня сообщило Посольство России в Эстонии.

Вчера портал rus.err.ee сообщал о том, что Посольство России в Эстонии ходатайствует о встрече российского консула с задержанным и арестованным ранее в Нарве гражданином РФ.

Основные направления действий посольства РФ

"Посольство РФ в Таллинне в среду направило ноту в МИД Эстонии и запросило встречу нашего консула с задержанным 4 ноября и арестованным 6 ноября гражданином РФ", - сказал агентству ТАСС пресс-атташе российского диппредставительства Денис Мосюков. - В данном случае инициатива о встрече исходит от посольства".

В целом, как пояснил представитель посольства, в сложившейся ситуации есть два основных направления помощи, которую может оказать арестованному гражданину РФ дипломатическое представительство.

"Во-первых, это консультационные функции: в частности наш консул может помочь арестованному россиянину подобрать адвоката", - сказал Мосюков. 

По его словам, российское посольство ведет список адвокатов, с которыми можно консультироваться по различным вопросам. "Этот список носит информационный характер", - пояснил пресс-атташе.

"Второй путь: если дойдет до суда, консул может присутствовать на судебных заседаниях, чтобы следить за ходом дела и следить за тем, что права и свободы гражданина РФ не нарушаются", - добавил Денис Мосюков.

Задержание предполагаемого шпиона ФСБ

Во вторник государственная прокуратура Эстонии официально уведомила российское посольство о задержании 4 ноября 20-летнего гражданина РФ при попытке выезда из Эстонии. Постановлением Харьюского уездного суда от 6 ноября он был помещен под арест. Возбуждено уголовное дело по статье 233 "Ненасильственные действия иностранца, направленные против Эстонской Республики" и статье 216 "Подготовка компьютерного преступления". 

Аналогичное уведомление в среду направил в посольство РФ и МИД Эстонии, сообщили в диппредставительстве.

Ранее во вторник Государственная прокуратура Эстонии и Полиция безопасности Эстонии сообщили в совместном пресс-релизе, что в минувшие выходные на пограничном пункте в Нарве был задержан гражданин России, которого подозревают в сотрудничестве с ФСБ.

По словам руководящей расследованием госпрокурора Инны Омблер, серьезного ущерба от его действий удалось избежать.

"Причиной задержания послужили подозрения в том, что данный мужчина мог совершать ненасильственные действия против независимости и территориальной целостности Эстонской Республики и в то же время готовить компьютерные преступления. О каких-либо деталях, касающихся личности подозреваемого, с учетом того, что следствие находится в начальной стадии, я, к сожалению, говорить не могу. Здесь я должна заметить, что данный инцидент не имеет отношения к безопасности эстонских ID-карт. Мы имеем дело с агентом иностранного государства, а именно Федеральной службы безопасности России, целью которого было проникновение в компьютерные системы государственных учреждений Эстонии, однако к вопросам, связанным с ID-картами, это отношения не имеет", - говорила Омблер.

Другие подробности инцидента эстонские власти пока не раскрывают.

Редактор: Виктор Сольц

капофсбзадержание предполагаемого агента


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