Процесс по делу об убийстве 17-летней девушки в Вильянди пройдет за закрытыми дверями

Тартуский уездный суд в пятницу решил, что процесс по делу об убийстве в Вильянди 17-летней девушки начнется в марте 2018 года и пройдет за закрытыми дверями.

Об этом BNS сообщила пресс-служба суда, пояснив, что на состоявшемся в пятницу в Вильяндиском судебном доме предварительном заседании по делу 22-летнего Тайро представитель пострадавшей стороны подал ходатайство о проведении процесса за закрытыми дверями с целью защитить интересы пострадавшей.

Обвиняемый, его защитник и прокурор посчитали ограничить доступ общественности к ходу процесса как для защиты интересов пострадавшей стороны, так и для защиты интересов семьи и частной жизни обвиняемого. В то же время, было решено, что оглашение приговора будет публичным.

Рассмотрение судебного дела начнется 1 марта 2018 года. Судебные прения намечено провести 19 марта. В пятницу суд также оставил без изменений решение оставить под стражей обвиняемого до завершения уголовного дела.

Согласно обвинению, 22-летний молодой человек пригласил на свидание в полночь 10 июня 17-летнюю девушку. Они вместе приехали к расположенному на берегу озера Вильянди дому отдыха, где молодой человек напал на девушку и изнасиловал ее.

Во время изнасилования он сжимал горло девушки до тех пор, пока она не умерла. Обвинение считает, что удушение молодой человек применил, чтобы упростить изнасилование, а также, чтобы скрыть факт преступления. Таким образом, обвиняемый совершил умышленное убийство — то есть, убийство с целью скрыть первое преступление и упростить его совершение.

По словам окружного прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Марьи-Лийны Талимаа, убийство девушки шокировало всех жителей Вильянди и многих жителей Эстонии.

"Речь идет, несомненно, о жестоком деянии, расследование которого для нас было приоритетным, - сказала Талимаа. - В ходе расследования мы сделали все от нас зависящее для того, чтобы выяснить обстоятельства происшествия и теперь молодой человек предстанет перед судом по обвинению в умышленном убийстве".

Если суд признает молодого человека виновным в умышленном убийстве, он может быть приговорен к лишению свободы на срок от 8 до 20 лет, или к пожизненному тюремному заключению.

Расследование по этому делу провела Лыунаская префектура под руководством Лыунаской окружной прокуратуры.