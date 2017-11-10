rus.err.ee

Формулу ценобразования для горючего сланца не будут менять до 2019 года ({{commentsTotal}})

Экономика
Экономика

Действующая система регулирования цен на горючий сланец продлена до 2019 года.

Такое решение было принято правительством в четверг, 9 ноября, сообщила в пятницу правительственная пресс-служба.

В сообщении отмечается, что новая модель ценообразования пока еще находится в стадии разработки, и соответствующий проект планируется представить не позднее мая следующего года.

Изменение порядка образования цен на горючий сланец будет подготовлено Министерством экономики и коммуникаций совместно с Министерством окружающей среды и Министерством финансов. Кроме того, под руководством Министерства окружающей среды вместе с предприятиями сектора будет проанализирована ныне действующая система распределения сланца.

По словам министра окружающей среды Сийма Кийслера, в новой модели необходимо как можно точнее обозначить интерес государства в отношении использования сланцевых ресурсов и определить справедливую плату за ресурс, а также учесть потребность энергетического сектора в стабильном и обоснованном налогообложении.

Проект экономически более эффективной системы распределения планируется представить на одобрение правительству не позднее мая 2018 года. Планируемое решение необходимо согласовать также с Европейской комиссией. По плану новая система должна вступить в силу в 2019 году.

Проведенное в прошлом году по заказу Государственной канцелярии исследование пришло к выводу, что цены на горючий сланец надо привязать к ценам на сравнимую с ним продукцию – электричество и топливный мазут – и изменить действующую систему распределения сланца.

Редактор: Андрей Крашевский

горючий сланеццены на горючий сланец


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

12 ноября в эстонии отметят день отца
ЭСТОНИЯ
Так выглядит упаковка пельмений, в которых было обнаружена сальмонелла.

В продаваемых под маркой Rimi пельменях обнаружена сальмонелла

Ветеринарно-пищевой департамент в ходе выборочной проверки обнаружил бактерии сальмонеллы в пакете пельменей, выпускаемых под маркой торговой сети Rimi. Вся партия пельменей, произведенных Dabas Produkt SIA, была изъята из продажи.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Курорт. Иллюстративная фотография.

Искаженная действительность: TripAdvisor блокирует отзывы жертв нападений на курортах

Портал TripAdvisor изначально был платформой для путешественников, которые могли делиться своим опытом. Но со временем сайт стал предоставлять возможность бронировки отелей и авиабилетов. При этом система блокирует негативные отзывы, чтобы не испортить впечатление о представленных на сайте услугах. Среди прочего портал скрыл информацию об ограблениях, насилии и даже о смертельных случаях.

операция "елка"
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Март Кадастик

Март Кадастик: эстонские мужчины утратили способность сопереживать

В сложный переходный период, длящийся уже на протяжении 25 лет, эстонские мужчины оторвались от своего первоначального стержня и потеряли способность сопереживать, сказал журналист Март Кадастик на конференции, приуроченной ко Дню отца.

ЭКОНОМИКА
12:31

В октябре в Эстонии было зарегистрировано 29 600 безработных

09.11

Еврокомиссия повысила прогноз экономического роста Эстонии на 2017 год до 4,4% Обновлено

09.11

Reuters: крупнейший польский банк сделал предложение о покупке Luminor

09.11

Swedbank поднял прогноз экономического роста Эстонии на этот год до 4,2%

09.11

Главой Ekspress Meedia станет бывший руководитель Tele2 Eesti Арго Виркебау

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
с 2018 подоходный будут рассчитывать по-новому
Радио 4

Забытые вкусы

О национальном эстонском костюме: старинные техники, расцветки, узоры, орнаменты и их значения

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
16:29

Формулу ценобразования для горючего сланца не будут менять до 2019 года

16:19

В продаваемых под маркой Rimi пельменях обнаружена сальмонелла

16:08

Процесс по делу об убийстве 17-летней девушки в Вильянди пройдет за закрытыми дверями

15:57

Минобраз: решение Госсуда по компенсации школьных расходов навредит детям

15:55

В понедельник консул России встретится с задержанным в Нарве предполагаемым агентом ФСБ

15:25

В ЛНР согласились с требованием Украины переименовать республику

15:20

ФОТО: Юри Ратас осмотрел Батарейную тюрьму

15:14

Игорь Лысов стал худруком Астраханского драмтеатра

14:55

Новым главой EVR Cargo станет Кульдар Лейc

14:51

ФОТО: в строящемся Доме суда прошел праздник стропил

14:48

Elron обнародовал новые цены на билеты

14:38

TripAdvisor пометит отели со случаями насилия специальными значками

14:15

На Чудском озере задержали четырех предполагаемых браконьеров

14:01

Суд дал санкцию на арест задержанного в Нарве автобусного вора

Полезно знать

Топ читаемости
09.11

С нового года на линии Нарва-Таллинн начнет ходить скоростной поезд

09.11

Нарвский полицейский оштрафован на 2900 евро за необоснованное применение силы Обновлено

10:00

Умер сатирик Михаил Задорнов

09.11

ФОТО и ВИДЕО: рождественскую ель установили на Ратушной площади Таллинна Обновлено

09.11

"Инсайт": электроэнергию в Эстонии крадут часто и самыми разными способами

09.11

ФОТО и ВИДЕО: мэром Таллинна избран Таави Аас Обновлено

07:00

ФОТО: в Ижевске обрушился подъезд девятиэтажного дома, погибли шесть человек Обновлено

09.11

Напавший в Нарве на двух женщин 27-летний мужчина взят под стражу

09.11

"Инсайт" о работе инкассо: как маленький долг увеличивается десятикратно

09.11

Первый отремонтированный по системе 2+1 участок шоссе Таллинн-Тарту открыт для движения Обновлено

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
09:22

В пятницу днем дождей будет меньше, ожидаются прояснения

09:18

В Таллинне пройдет международная конференция по правам животных

09.11

В Раквере завершился конкурс на лучшее общежитие профессионального училища

09.11

Жители Эстонии в массовом порядке активируют услугу Mobiil-ID

09.11

Ратас: центристы ждут в свои ряды как новых, так и старых соратников

09.11

Полиция приглашает водителей-профессионалов проверить свои грузовики

09.11

Таави Аас о предстоящих выборах мэра: наша фракция едина

08.11

Заканчиваются полномочия столичной горуправы

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: