Формулу ценобразования для горючего сланца не будут менять до 2019 года

Действующая система регулирования цен на горючий сланец продлена до 2019 года.

Такое решение было принято правительством в четверг, 9 ноября, сообщила в пятницу правительственная пресс-служба.

В сообщении отмечается, что новая модель ценообразования пока еще находится в стадии разработки, и соответствующий проект планируется представить не позднее мая следующего года.

Изменение порядка образования цен на горючий сланец будет подготовлено Министерством экономики и коммуникаций совместно с Министерством окружающей среды и Министерством финансов. Кроме того, под руководством Министерства окружающей среды вместе с предприятиями сектора будет проанализирована ныне действующая система распределения сланца.

По словам министра окружающей среды Сийма Кийслера, в новой модели необходимо как можно точнее обозначить интерес государства в отношении использования сланцевых ресурсов и определить справедливую плату за ресурс, а также учесть потребность энергетического сектора в стабильном и обоснованном налогообложении.

Проект экономически более эффективной системы распределения планируется представить на одобрение правительству не позднее мая 2018 года. Планируемое решение необходимо согласовать также с Европейской комиссией. По плану новая система должна вступить в силу в 2019 году.

Проведенное в прошлом году по заказу Государственной канцелярии исследование пришло к выводу, что цены на горючий сланец надо привязать к ценам на сравнимую с ним продукцию – электричество и топливный мазут – и изменить действующую систему распределения сланца.