Приватизация Eesti Teed может быть отложена

Правительство надеется, что приватизация предприятия AS Eesti Teed принесет государству 12-14 млн евро, но при этом готово отложить продажу госфирмы до 2019 года, если по желаемой цене покупателя найти не удастся.

Об этом сообщила в пятницу, 10 ноября, пресс-служба Министерства экономики и коммуникаций.

В сообщении отмечается, что с учетом прогнозов коммерческой прибыли и показатель EBITDA, цена продажи предприятия может составить от 12 до 14 млн евро.

Если покупателя за такую сумму найти не удастся, то предприятие продолжит свою коммерческую деятельность и нарастит объемы строительства, прибыль от которого выше, чем от работ по обслуживанию дорог.

По оценке министерства, учитывая хозяйственные результаты предприятия в 2018 году, его возможная ценность для инвесторов могла бы возрасти, и в связи с этим министерство перенесло бы сроки приватизации на 2019 год.

Учрежденное в 2012 году AS Eesti Teed занимает около 40% рынка дорожного строительства и ремонта дорог в Эстонии. В первые три года деятельности годовой оборот предприятия составлял около 30 млн евро, прибыль до вычета налогов - около 5 млн. Большую часть дохода фирма получает за счет заказов Департамента шоссейных дорог. В декабре 2015 года на предприятии работали по всей Эстонии 345 человек. В 2017 году Eesti Teed выплатило в бюджет 3,3 млн евро дивидендов.

О намерении приватизировать предприятие было впервые заявлено в июле прошлого года, когда у власти находилось правительство Таави Рыйваса. Нынешний министр экономики Кадри Симсон, которая тогда возглавляла центристскую фракцию в Рийгикогу, назвала приватизацию госпредприятий недальновидной политикой, которой центристы будут всячески противиться.

Однако после смены правящей коалиции, в которой Центристская партия заняло место Партии реформ, правительство подтвердило приватизационные планы.