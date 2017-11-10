ФОТО: в Москве представили официальный мяч чемпионата мира 2018 года

В Москве состоялась презентация официального мяча чемпионата мира-2018. На презентацию были приглашены такие звёзды мирового футбола, как Зинедин Зидан, Лионель Месси, Хаби Алонсо, Кака, Алессандро Дель Пьеро и Лукаш Подольски.

Новый мяч, созданный компанией adidas с привлечением новейших технологий и отличающийся новой конструкцией панелей, стал одновременно переосмыслением классики: adidas отдает дань памяти своему первому в истории официальному мячу чемпионата мира по футболу, передает официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

Мяч Telstar 18 вызывает в памяти незабываемые дни чемпионата мира-1970. Образы сыгравших там легендарных футболистов — Пеле, Герда Мюллера, Джачинто Факкетти, Педро Рочи и Бобби Мура — должны вдохновлять тех, кто в будущем году приедет в Россию, чтобы побороться за самый главный приз в мировом футболе.

Название первого Telstar отражает его статус "звезды экрана" (TELevision STAR). Впервые белый мяч был украшен черными вставками для того, чтобы его было лучше видно на экране черно-белых телевизоров. С тех пор этот узор стал классическим, навсегда изменив внешний вид футбольных мячей.

Спустя почти 50 лет Telstar 18 приобрел принципиально новый каркас и изготовлен из высокотехнологичных элементов с использованием переработанного сырья - например, старых упаковочных материалов. В него также встроен чип NFC, который позволяет взаимодействовать с мячом через смартфон.

Футбольное первенство планеты состоится в России впервые. Финальный турнир чемпионата мира пройдет с 8 июня по 8 июля 2018 года в 11 российских городах.