Спикер парламента Каталонии освобождена под залог

Ранее утром ее адвокат внес залог в размере 150 тыс. евро, который за ее освобождение запросил Верховный суд Испании. Форкаделл провела в тюрьме ночь с четверга на пятницу, передает Интерфакс.

Форкаделл покинула тюрьму, не дав комментариев. Согласно условиям освобождения под залог, ей до судебного заседания необходимо еженедельно появляться в суде, также она не может покидать Испанию.

Спикер обвиняется в том, что она сыграла существенную роль в провозглашении независимости Каталонии.

Ранее суд Испании арестовал восьмерых бывших членов правительства Каталонии, в частности, вице-президента Уриола Жункераса. Также суд выдал ордер на арест отстраненного от должности главы Каталонии Карлеса Пучдемона и других членов правительства региона, которые сейчас находятся в Бельгии. Их обвиняют в мятеже и растрате бюджетных средств.

Пучдемон со своими соратниками сдались полиции Бельгии и заявили о готовности сотрудничать с местной прокуратурой. Бельгийский суд освободил их из-под ареста, поскольку не увидел причины держать их под стражей. При этом экс-чиновники обязаны оставаться на территории Бельгии до отправления в Испанию.

В конце октября испанские власти распустили правительство Каталонии во главе с Карлесом Пучдемоном. Это произошло после того, как парламент Каталонии проголосовал за начало "конституционного процесса" по отделению региона от Испании.

1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости региона. 90% участников голосования высказались за отделение от Испании.