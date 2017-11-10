ООН: конфликт в Донбассе может привести к химической катастрофе

Украина рискует столкнуться с химической катастрофой из-за усиления артиллерийских обстрелов вблизи инфраструктуры водоснабжения в Донбассе. С таким предостережением выступили в пятницу в Женеве специальный докладчик ООН по вопросу о последствиях для прав человека экологически обоснованного регулирования и удаления опасных веществ и отходов Баскут Тунчак и его коллега Лео Хеллер, занимающийся сферой права на безопасную питьевую воду и санитарные услуги.

"Мы встревожены недавними сообщениями об артиллерийских обстрелах в регионе рядом с водными установками, содержащими хлорный газ и другие опасные химические вещества", - заявили эксперты, обратив внимание на возможные "опустошительные последствия", которыми чревато повреждение контейнеров с химикатами для населения и окружающей среды, передает ТАСС.

Представители ООН напомнили, что использование любого токсичного химического вещества, включая хлор, находится под запретом в соответствии с конвенцией о запрещении химического оружия.

Об опасности, связанной с возможным выбросом хлорного газа, складированного на двух станциях подачи воды, находящихся в зоне обстрелов в Донбассе предупредил 8 ноября также координатор системы ООН на Украине Нил Уокер. В своем заявлении он напомнил, что обстрелам в последние дни подвергались Донецкая и Верхнекальмиусская фильтровальные станции. По его словам, если будет поврежден хотя бы один 900-килограммовый контейнер с газом, то люди, находящиеся в 200 м от него, могут получить фатальную дозу отравления.

Кроме того, из-за обстрелов "висит на волоске" снабжение чистой водой 1,1 млн человек по обе стороны 459-километровой линии соприкосновения в Донбассе".