Актуальная камера 10.11.2017 (18:00)

В пятницу утром в Таллинн прибыли четыре шведских военных корабля, которые пробудут в Эстонии до 13 ноября.
Тартуский уездный суд в пятницу решил, что процесс по делу об убийстве в Вильянди 17-летней девушки начнется в марте 2018 года и пройдет за закрытыми дверями.
Портал TripAdvisor изначально был платформой для путешественников, которые могли делиться своим опытом. Но со временем сайт стал предоставлять возможность бронировки отелей и авиабилетов. При этом система блокирует негативные отзывы, чтобы не испортить впечатление о представленных на сайте услугах. Среди прочего портал скрыл информацию об ограблениях, насилии и даже о смертельных случаях.
В сложный переходный период, длящийся уже на протяжении 25 лет, эстонские мужчины оторвались от своего первоначального стержня и потеряли способность сопереживать, сказал журналист Март Кадастик на конференции, приуроченной ко Дню отца.
16 июля следующего года на Певческом поле в Таллинне состоится концерт популярной американской хард-рок-группы Guns N’ Roses, который станет их единственным выступлением в странах Балтии.
Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отвечает на вопросы слушателей