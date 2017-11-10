Актуальная камера 10.11.2017 (18:00)

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Март Кадастик

Март Кадастик: эстонские мужчины утратили способность сопереживать

В сложный переходный период, длящийся уже на протяжении 25 лет, эстонские мужчины оторвались от своего первоначального стержня и потеряли способность сопереживать, сказал журналист Март Кадастик на конференции, приуроченной ко Дню отца.

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