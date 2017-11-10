Судьбу Бременской башни решит конкурс идей

Сегодня завершились последние работы по реставрации Бременской башни в Старом городе. Городская управа планирует открыть её для посетителей в мае, к началу туристического сезона. О том, что изменилось в здании 15-го века - в сюжете "Актуальной камеры".

После трёхмесячной реставрации открылась находящаяся на улице Вене Бременская крепостная башня. Она была построена в начале 15-го века и получила название по фамилии жившего неподалеку горожанина.

Четырёхэтажное здание изначально использовалось как оборонительное сооружение, но уже в 17-м веке потеряло это значение.

"В 17-м веке эта башня была перестроена под тюрьму. До сегодняшнего дня сохранились два этажа именно этой тюремной функции. Особенно отличается второй этаж, где есть сводчатая камера, где сохранилась наружная оригинальная дверь с оригинальным замком и даже люком для передачи пищи или воды", - рассказал глава отдела охраны памятников и архитектурной среды Департамента культурных ценностей Таллинна Борис Дубовик.

Также в этой камере сохранилась уборная и металлические кольца, к которым были прикованы заключённые.

По словам Дубовика, в ходе реставрации была проделана большая работа. "Было много сделано - новые окна, двери, естественно, электричество, отопление. В принципе, башня готова уже для принятия посетителей".

Этот ремонт стала частью программы восстановления городской стены и ее башен с целью ознакомления горожан и туристов с историей Эстонии.

Но в каких целях городская управа планирует использовать именно эту башню, пока неизвестно.

"Судьба этой башни будет решаться центром города. Будет проведён идейный конкурс, по результатам которого будет объявлен конкурс по поиску арендатора. И арендатор, скорее всего, будет здесь организовывать либо экскурсии, либо здесь будет галерея", - рассказал вице-мэр Таллинна Андрей Новиков.

Реставрационные работы в сумме 114 тысяч евро оплатил Департамент городского планирования.