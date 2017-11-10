Департамент: неработающим пенсионерам не надо подавать заявление для расчета подоходного налога

Небольшое облегчение для пенсионеров - Депаратамент социального страхования принял решение с нового года автоматически учитывать необлагаемый подоходным налогом доход в размере 500 евро у той части пенсионеров, которые по данным департамента не работают, передает "Актуальная камера".

До сегодняшнего дня для того, чтобы этот минимум учитывался при начислении пенсии, требовалось подать соответствующее заявление. Теперь этого делать не надо.

Работающие же пенсионеры, по-прежнему должны выбрать, каким образом будет учитываться не облагаемый налогом минимум - на месте их работы или же в департаменте, который начисляет пенсию.

"Мы проанализировали данные по социальному страхованию и выяснили, что примерно 30 000 пенсионеров в этом году не платили социальный налог, то есть они не работают. Мы решили, что будем автоматически учитывать их минимальный необлагаемый налог в нашем департаменте, потому что это для людей легче", - пояснила советник отдела по возмещениям Департамента социального страхования Эвелин Халлика.