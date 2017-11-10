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Исследование: львиную долю публикаций в соцсетях на тему НАТО и Эстонии делают роботы ({{commentsTotal}})

За рубежом
Рагнар Конд
За рубежом

Исследование рижского Центра стратегической коммуникации НАТО показало, что интенсивность кремлевской пропаганды усиливается перед крупными военными учениями в странах Балтии, Польше и самой России. Эксперты полагают, что крупные фирмы и правительства стран должны взять под контроль и регулировать деятельность роботов в социальных сетях, передает "Актуальная камера".

Некая Яна Филатова постоянно публикует свои мнения в Твиттере. То же самое делают её сёстры Ирина, Юлия и другие. В действительности, эти аккаунты не настоящие, фейковые. Это роботы, как и их сообщения-твиты. Если кто-то из них вдруг пропадает из социальной сети, на их место приходят новые девушки-роботы.

Оказывается, что порядка 80% публикаций в Твиттере со словами НАТО и Эстония сделаны роботами. Речь идет о периоде с августа по октябрь.

Проведённое весной первое исследование показало, что ситуация усугубилась. Доля таких фейковых сообщений составила уже 87%.

Исследование Центра стратегических коммуникаций охватило все страны Балтии и Польшу. В Эстонии и Латвии деятельность роботов-троллей наиболее активна. В русскоязычном Твиттере 60% публикаций совершается роботами. На английском языке — 39%.

"Если считать, что в русскоязычном Твиттере четыре из пяти публикаций о НАТО сделаны роботами, то это является однозначным сигналом русскоязычным пользователям и друзьям - не читайте это, не пользуйтесь этим. Там нет людей, только роботы", - призывает генерал, замдиректора Центра стратегических коммуникаций НАТО Пеэтер Тали.

Роботы активизируются перед началом масштабных военных учений. Социальная сеть, созданная для общения между людьми, уже не та, что раньше.

"Среда меняется, в ней много грязи. Там очень много шума и невнятицы", - пояснил Тали.

В Риге готово и второе исследование под названием "Дигитальная гидра", которое доказало, что влияние фейковых сообщений в виртуальной среде становится всё сильнее.

"Идеальным вариантом было бы, если бы роботов можно было взять под контроль. Или фирмы сами бы почистили инфополе от грязи. Или, допустим, этим занялись правительства. Например, Евросоюз установил бы некие рамки по использованию роботов", - считает Тали.

Есть и другие способы воздействия. Латвия пытается сейчас прояснить, почему во время учений "Запад" в Курземе время от времени пропадала мобильная связь.

Редактор: Надежда Берсенёва

натоэстониясоцсетироботыкремлевская пропаганда


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