УЕФА дисквалифицировал футболиста Эвра до июня 2018 года за удар болельщика ногой

Футболист Патрис Эвра, который до сегодняшнего дня являлся защитником марсельского "Олимпика", отстранен от всех соревнований под эгидой УЕФА до июня 2018 года за то, что ударил ногой одного из болельщиков перед матчем Лиги Европы.

Дисквалификация подразумевает, что футболист не сможет принять участие в матчах еврокубков, то есть не сыграет в текущем сезоне в Лиге Европы. Также Эвра оштрафован на 10 тысяч евро, передает ТАСС со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

"Олимпик" оштрафован за поведение своего игрока на 25 тысяч евро.

Сразу после этого решения "Олимпик" на своем официальном сайте объявил, что клуб расторг контракт с Эвра по обоюдному согласию сторон.

2 ноября "Олимпик" на выезде играл против португальского "Виктории "Гимарайнша" (0:1). Во время разминки перед матчем в адрес Эвра звучали оскорбления от болельщиков "Олимпика".

Спустя 30 минут они спустились со своих мест к рекламным щитам у футбольного поля и вступили в словесную перепалку с Эвра и другими футболистами французского клуба, в ходе конфликта защитник ударил одного из болельщиков ногой в голову. В результате 36-летний футболист был удален главным арбитром матча Томашем Богнаром еще до начала встречи.

Ранее "Олимпик" отстранил Эвра на неопределенный срок за удар болельщика. Эвра является пятикратным чемпионом Англии и обладателем трофея Лиги чемпионов в составе "Манчестер Юнайтед".