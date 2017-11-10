Налоговый департамент планирует отказаться от деклараций

"Наша концепция предусматривает полный отказ от любых деклараций. Мы как сильное э-государство отлично могли бы получать через финансовое программное обеспечение или от третьих сторон — например, банков — информацию, на основании которой мы могли бы подсчитывать налоговые обязательства предприятий. Мы могли бы посылать предприятиям электронные счета и при их согласии сами снимать деньги со счета", - сказал Лайд на конференции в рамках дня бухгалтеров.

Первым крупным проектом по движению в этом направлении станет "Отчетность 3.0", который пройдет в сотрудничестве с Департаментом статистики и Банком Эстонии. "Когда проект стартует в 2018 году, благодаря межмашинному взаимодействию больше не придется подавать вручную ни одну связанную с рабочей силой или налогами декларацию, эти данные будут брать напрямую из систем", - сказал Лайд.

Цель проекта "Отчетность 3.0" - сократить нагрузку на предпринимателей, связанную с предоставлением данных MTA, Департаменту статистики и Банку Эстонии. Прежде всего нагрузку предпринимателей сократят в сфере данных о зарплатах и рабочей силе.