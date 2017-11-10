Главный приз Минского международного кинофестиваля получил эстонский фильм "Ноябрь"

Режиссер фильма-победителя Райнер Сарнет, принимая награду "Золото Лiстапада", отметил, что, работая над картиной, ее создатели волновались, будет ли она понятна другим, ведь снимали на основе эстонской мифологии. Поэтому он рад, что фильм принят и высоко оценен, передает БелТА.

С другими лауреатами фестиваля можно ознакомиться здесь.

Минский международный кинофестиваль "Лістапад" проводится ежегодно в ноябре.

Напомним, что Эстония выдвинула "Ноябрь" на соискание премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Фольклорное фэнтези "Ноябрь" – это сказка для взрослых, сюжет которой разворачивается в языческой эстонской деревне, где жадные и глупые жители борются с чумой, дьяволом и домовыми. Главная героиня фильма – деревенская девушка Лийна, которая безнадежно влюблена в барского надсмотрщика из крестьян Ханса, которому нравится господская дочь. Жизнь Лийны усложняет отец, который требует, чтобы дочь вышла замуж за мужчину намного старше ее, мужлана Энделя.

Главные роли в фильме сыграли Реа Лест и Йорген Лийк.