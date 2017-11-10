Жители Пылтсамаа выиграли таллиннский трамвай

Для жителей Пылтсамаа радостное событие - в их городе появился настоящий, старый, но вполне рабочий трамвай. Это был приз в конкурсе на его лучшее использование, который устроил Таллиннский департамент городского транспорта.

"Когда я услышала, что в у нас появится трамвай, я тут же сказала детям, представляете, Пылтсамаа - маленький городок в центральной части Эстонии, и вдруг трамвай! Посыпались вопросы: настоящий? И ходит тоже? И я сказала, нет, но скоро вы сами увидите его своими глазами. Знаете, они же никогда не ездили на трамвае. Некоторые спросили, что это вообще такое - трамвай. Они в жизни ни разу его не видели!», - рассказала учительница Пылтсамааской общей гимназии Хели Лехисте.

Конечной остановкой трамвая стал спортивный центр по картингу Садукюла. Условия конкурсы были не самые простые.

"Надо было доказать, что мы будем с ним делать, и что у нас есть свой земельный участок, куда его можно поставить. На арендованную площадку трамвай давать не хотели. Но мы здесь уже с 95 года хозяева. Так что приезжайте летом!", - пояснил директор "Клуба спортивного картинга Садукюла" Пеэтер Калласмаа.

Город Таллинн отказался от старого трамвая, но он понадобился Пылтсамаа. Теперь в этом трамвае будет детская игровая комната и кафе.

"В планах открыть в трамвае развивающую детскую игровую площадку. Скорее всего, здесь будут какие-нибудь предметы, измеряющие скорость реакции, которые очень хорошо будут вписываться также в картинг-клуб. Ведь чтобы понять, подходит ли человек для гонки или нет, нужна хорошая реакция. И посмотрим какие еще сюрпризы придумаем", - рассказал изобретатель научного центра АННАА Танель Линнас.

Трамвай для развлечения планируется открыть следующей весной.