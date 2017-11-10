В субботу дождливо, +3...+7

В начале ночи будет облачно и кое-где пройдет небольшой дождь. Местами туман. Во второй половине ночи облачность уплотнится и осадки усилятся. Подует южный и юго-восточный ветер со скоростью от 5 до 11, порывами до 15 м/с, на островах и западном побережье усилится до 8-13, порывами до 18 м/с. Температура воздуха от 2 до 7 градусов тепла.

Днем облачно с прояснениями и дождливо. В некоторых районах пойдет мокрый снег. Ближе к вечеру осадки ослабеют. Ветер южных направлений от 7 до 12, порывами до 15 м/с, в акватории Рижского залива и на западном побережье разгонится до 20 м/с. Столбики термометров покажут от +3 до +7°C.