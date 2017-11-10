Раквереская галерея празднует 20-летний юбилей

Ракверескую галерею уже давно прозвали уникальным явлением всего Северо-Востока - здесь для всех неравнодушных вход бесплатный. Кроме того, галерея предоставляет художникам возможность абсолютно безвозмездно выставлять результаты своих трудов. По случаю юбилея на экспозицию зашла и съемочная группа "Актуальной камеры".

В старой части Раквере, на углу улиц Паркали и Пикк приютилась скромная галерея - всего 80 квадратных метров площади занимает ее выставочный зал. На этой недели здесь открылась новая выставка-инсталляция изделий из стекла.

"Здесь изображены животные: они катаются на каруселях, бросают бумеранги. Внешне выглядит просто, но хочу подчеркнуть, что это не просто рисунки, а нечто более резкое. Мне не хотелось сказать этим что-то приятное, а выразиться острее. Считаю, что стекло для этого прекрасно подходит", - рассказал автор выставки, куратор Раквереской галереи Рихо Хютт.

Инсталляция из стекла - не первая в творчестве Рихо Хютта, но именно эта выставка стала своеобразным подарком к 60-летнему юбилею самого художника и подарком к 20-летнему юбилею галереи. 20 лет назад появилось недоходное предприятие, на базе которого родилась галерея.

"Трудно, но интересно. Интересно, но трудно. Потому, что мы не продаем произведения искусства - мы только демонстрируем их. У нас выставочная галерея, главная задача которой - показывать достойные вещи в маленьком городке", - пояснил заведующий Раквереской галереи Райво Римм.

Ракверескую галерею можно назвать уникальной во всем Вирумаа. Как отметил сопредседатель Союза художников Кохтла-Ярве Айвар Рихкранд - это редкая для Эстонии инициатива, поскольку ее поддержание весьма затратно. При этом, настоящих выставочных залов в республике крайне мало.

"Раквере - это город. Не поселок, не деревня какая-то - это город. Здесь есть спортивный центр, музыкальное училище, три гимназии. В Раквере должна быть галерея, все-таки город культурный", - добавил Римм.

Вскоре в Раквере откроется концертный зал имени Арво Пярта, но галеристы считают, что публики в городе хватит для всех.