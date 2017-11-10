Актуальная камера 10.11.2017 (20:00)

Ветеринарно-пищевой департамент в ходе выборочной проверки обнаружил бактерии сальмонеллы в пакете пельменей, выпускаемых под маркой торговой сети Rimi. Вся партия пельменей, произведенных Dabas Produkt SIA, была изъята из продажи.
Тартуский уездный суд в пятницу решил, что процесс по делу об убийстве в Вильянди 17-летней девушки начнется в марте 2018 года и пройдет за закрытыми дверями.
Портал TripAdvisor изначально был платформой для путешественников, которые могли делиться своим опытом. Но со временем сайт стал предоставлять возможность бронировки отелей и авиабилетов. При этом система блокирует негативные отзывы, чтобы не испортить впечатление о представленных на сайте услугах. Среди прочего портал скрыл информацию об ограблениях, насилии и даже о смертельных случаях.
В сложный переходный период, длящийся уже на протяжении 25 лет, эстонские мужчины оторвались от своего первоначального стержня и потеряли способность сопереживать, сказал журналист Март Кадастик на конференции, приуроченной ко Дню отца.
Ракверескую галерею уже давно прозвали уникальным явлением всего Северо-Востока - здесь для всех неравнодушных вход бесплатный. Кроме того, галерея предоставляет художникам возможность абсолютно безвозмездно выставлять результаты своих трудов. По случаю юбилея на экспозицию зашла и съемочная группа "Актуальной камеры".
Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отвечает на вопросы слушателей