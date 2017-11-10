Через два года для участия во всемирном конгрессе JCI в Таллинн приедут 5000 человек

В ноябре 2019 года в Таллинне пройдет рекордно крупная для Эстонии конференция — всемирный конгресс Палаты предприимчивой молодежи (JCI), в котором примет участие около 5000 человек.

На этой неделе право на проведение всемирного конгресса JCI выиграла Эстонская палата предприимчивой молодежи. В 2019 году для участия в конгрессе в Эстонию как минимум на пять дней приедет около 5000 делегатов с пяти континентов и из более чем ста стран, сказала проектный менеджер по всемирному конгрессу Кайре Валге.

"Конгресс пройдет с 4 по 8 ноября 2019 года в Таллинне. К участию в программе планируется по возможности привлечь также Тарту, Пярну и Вильяндимаа", - добавила Валге.

По словам Валге, в среднем посетитель конгресса JCI потратит в Эстонии 2500–3000 евро. "Всего Эстония за эту неделю получит около 13 млн евро выручки от туризма", - сказала она. Планируется, что бюджет конгресса составит 2-2,5 млн евро.

По словам Валге, в 2006 году JCI Estonia провела в Таллинне Европейскую конференцию JCI, в которой приняли участие 2600 человек и которая до сих пор была крупнейшей из проходивших в Эстонии международных конференций.