Полиция нашла всех объявленных сегодня в розыск подростков ({{commentsTotal}})
Пыхьяская префектура сообщила, что все трое подростков найдены и с ними все в порядке.
Полиция благодарит всех за помощь.
Редактор: Надежда Берсенёва
Пыхьяская префектура сообщила, что все трое подростков найдены и с ними все в порядке.
Полиция благодарит всех за помощь.
Редактор: Надежда Берсенёва
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Пыхьяская префектура сообщила, что все трое подростков найдены и с ними все в порядке.
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