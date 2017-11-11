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Полиция просит помощи в поиске двух подростков ({{commentsTotal}})

Эстония
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Данил и Карл-Роберт
Данил и Карл-Роберт Автор: Департамент полиции и погранохраны
Эстония

Пыхьяская префектура просит помощи в поиске двух ушедших из дома подростков: Данила и Карла-Роберта.

Данил

12-летний Данил ушел из своего временного приюта на Старопярнуском шоссе вечером 9 ноября и до сих пор не вернулся. Мальчик таким же образом уходил и раньше.

Полиция проверила места, где раньше скрывался Данил, и переговорила с его близкими, но найти мальчика пока не удалось. Он может находиться в компании старших детей.

К сожалению, неизвестно, в чем мальчик был одет.

Карл-Роберт 

13-летний Карл-Роберт, проживающий на улице Пухке в Таллинне, общался со своими близкими последний раз 7 ноября.

Сотрудники правопорядка ищут его в местах, где он обычно бывает, но до сих пор поиски не дали результата. Последний раз его видели в 12-13 часов около дома номер 2 по Ярвеотса теэ.

Мальчик может передвигаться по торговым центрам и центру города.

Когда Карла-Роберт ушел из дома, на мальчике была черная парка, черная шапка, черные джинсы и синие зимние сапоги с белой подошвой. С собой у него был рюкзак Converse цвета хаки. Мальчик может находиться в компании подростков своего возраста.

 

Полиция просит всех, кто видел изображенных на фото мальчиков, сообщить по телефону экстренной службы 112.

Объявленный ранее в розыск Энрик найден и с ним все в порядке

Редактор: Надежда Берсенёва



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