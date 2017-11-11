Путин и Трамп: конфликт в Сирии не имеет военного решения

Президенты РФ и США в совместном заявлении также подтвердили приверженность суверенитету и целостности страны.

Конфликт в Сирии не имеет военного решения, говорится в совместном заявлении президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, одобренном ими в кулуарах саммита АТЭС в Дананге, передает ТАСС.

"Президенты согласились, что конфликт в Сирии не имеет военного решения, они подтвердили, что окончательное политическое урегулирование конфликта должно быть найдено в рамках Женевского процесса в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254", - говорится в документе.

Президенты России и США договорились поддерживать действующие военные каналы связи для обеспечения безопасности вооруженных сил США и РФ, а также предотвращения опасных инцидентов с участием сил партнеров, ведущих борьбу с ИГ.

Путин и Трамп подтвердили, что эти усилия будут продолжены вплоть до окончательного разгрома ИГ.

"Они выразили удовлетворение в связи с успешными усилиями США и России по более эффективному предотвращению опасных инцидентов между американскими и российскими военными, которые позволили существенно увеличить потери ИГ на поле боя в последние месяцы", - говорится в документе.

Президенты РФ и США подтвердили приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Сирии.

Зоны деэскалации в Сирии

Президенты России и США подтвердили важность существования зон деэскалации в Сирии.

"Президент Путин и президент Трамп подтвердили важность зон деэскалации в качестве временной меры по снижению насилия в Сирии, выполнению договоренностей о прекращении боевых действий, улучшению беспрепятственного гуманитарного доступа и созданию условий для окончательного политического урегулирования конфликта", - говорится в тексте заявления. Там отмечается, что главы государств обсудили ход реализации решения о создании юго-западной зоны деэскалации в Сирии, которое было достигнуто во время предыдущей их встречи 7 июля в Гамбурге.

"Сeгодня президенты также приветствовали меморандум о принципах, заключенный между Иорданским Хашимитским Королевством, Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки в Аммане (Иордания) 8 ноября. Данный меморандум подкрепляет успех инициативы о прекращении огня [в зоне деэскалации на юго-западе Сирии], включая сокращение и в конечном счете удаление иностранных сил и иностранных боевиков из данного района в целях обеспечения более прочного мира", - говорится в совместном заявлении.

Контроль за соблюдением договоренности по прекращению огня будет продолжать осуществлять Амманский мониторинговый центр с участием экспертов Иордании, РФ и США, отмечается в документе.

Кроме того, президенты РФ и США "обсудили сохраняющуюся необходимость уменьшить человеческие страдания в Сирии и призвали все государства - члены ООН увеличить свой вклад для удовлетворения гуманитарных нужд в течение ближайших месяцев".

Лидеры также призвали все сирийские стороны "принять активное участие в Женевском политическом процессе и и поддержать усилия, направленные на обеспечение его успеха".

Путин и Трамп отметили недавнее заявление президента Башара Асада о приверженности Женевскому процессу, конституционной реформе и выборам в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254. Согласно тексту совместного заявления, лидеры стран подтвердили, что "данные шаги предполагают полное выполнение резолюции СБ ООН 2254, включая конституционную реформу и свободные и справедливые выборы под надзором ООН при соблюдении самых высоких международных стандартов транспарентности и подотчетности, при предоставлении всем сирийцам, в том числе членам диаспоры, права принимать в них участие".