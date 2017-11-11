Kantar Emor: в ноябре наиболее популярной была Партия реформ

В ноябре наиболее популярной партией стала Партия реформ, на три процентных пункта опередившая Центристскую партию, сообщается в результатах проведенного фирмой Kantar Emor по заказу BNS и Postimees исследования.

Согласно исследованию, в ноябре Партию реформ поддерживали 29 процентов респондентов, Центристскую партию - 26, Социал-демократическую партию (SDE) - 15,1, Консервативную народную партию (EKRE) - 14,4, Союз Отечества и Res Publica (IRL) - 7, а Свободную партию - 5,1 процента.

В октябре Партию реформ поддерживали 27,1 процента, Центристскую партию - 27,2, SDE - 16,1, EKRE - 15,4, IRL - 7, а Свободную партию - 4 процента.

В ноябре электоральный барьер не прошли партия "Зеленые Эстонии" (3,1 процента), Партия независимости Эстонии (0,3 процента) и Партия народного единства (0,1 процента).

В ноябре правящую коалицию Центристской партии, SDE и IRL поддерживали 48 процентов респондентов, на два процентных пункта меньше, чем в октябре.

Результаты учитывают ответы респондентов, имевших определенные предпочтения, а процент затруднившихся с ответом исключен. Это позволяет сравнивать результаты опроса с результатами выборов Рийгикогу. В ноябре с ответом затруднились 19,3 процента респондентов.

Всего Kantar Emor опросила с 1 по 9 ноября 1083 граждан в возрасте от 18 до 74 лет.