Fitch поднял перспективу кредитного рейтинга Эстонии до позитивной

Международное рейтинговое агентство Fitch утвердило многолетний кредитный рейтинг Эстонии на прежнем уровне А+ и подняло перспективу со стабильной до позитивной, сообщило Министерство финансов.

По оценке Fitch, Эстония вернулась на курс большего экономического роста, соответствующий долгосрочному потенциалу страны. После глобального финансового кризиса экономический рост Эстонии был ниже потенциала.

По мнению агентства, улучшение связано с сильной бюджетной политикой, благоприятных тенденциях во внешней среде, а также ростом внутреннего потребления и инвестиций в Эстонии.

По сообщению Fitch, усилилась уверенность агентства, что сильные рамки формирования политики Эстонии, для которых характерна консервативная бюджетная политика, и членство в еврозоне, снижают макроэкономическую волатильность и риски в экономике.

На этот год агентство прогнозирует в Эстонии 4-процентный экономический рост, а на период 2018–2019 - 3-процентный. По мнению агентства, на рынке труда с растущими зарплатами положительно сказывается реформа в сфере трудоспособности, которая увеличила предложение рабочей силы. По мнению агентства, в течение последующих двух лет инфляция понизится, что также поощряется целью правительства улучшить бюджетный баланс к 2020 году. По мнению Fitch, бюджет близок к балансу.

Со вступления в еврозону в 2011 году средний бюджетный остаток Эстонии составляет 0,2 процента ВВП, что сократилось долговую нагрузку и поощрило накопление активов несмотря на сохранявшийся годами низкий экономический рост и неблагоприятные внешние условия. Сейчас долговое бремя правительственного сектора Эстонии является самым низким среди стран с тем же рейтингом и, скорее всего, сократится и в дальнейшем.

Финансовые активы правительства составляют 43,5 процента ВВП. При этом ликвидные активы, то есть облигации, деньги и депозиты составляют 7 процентов ВВП.

Экономика Эстонии стала в отношении остального мира кредитодателем, отмечает агентство. Если в 2011 году общая задолженность эстонской экономики по отношению к остальному миру составляла 5,6 процента ВВП, то в этом году экономика Эстонии предоставила остальному миру кредит в размере 11,3 процента ВВП, он, скорее всего, вырастет в дальнейшем.

Качество и капитализированность активов банков Эстонии оценивается агентством как хорошее.

Позитивная перспектива указывает на вероятность повышения рейтинга в будущем. Стабильная перспектива означает, что рейтинг, скорее всего, удержится на том же уровне, отмечает министерство.

Fitch подняло рейтинг Эстонии до уровня A+ в июле 2011 года. С тех пор перспектива рейтинга была стабильной.