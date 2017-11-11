Следователи считают мотивом взрыва в доме в Ижевске личную неприязнь

Мотивом взрыва в жилом доме в Ижевске, где погибли семь человек, по предварительным данным, стала личная неприязнь одного из жильцов. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следствием задержан Александр Копытов, проживавший вместе с матерью в квартире, где, по данным следствия, находился эпицентр разрушения", - сообщила представитель СК, передает ТАСС.

"По предварительной версии следствия, мотивом преступления явилась личная неприязнь подозреваемого", - сказала она. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом"), которая предусматривает до пожизненного лишения свободы.

"В связи с тем, что у следствия имеются сомнения в психическом здоровье Копытова, в ближайшее время ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза", - добавила представитель Следственного комитета. С задержанным продолжаются следственные действия.

Следствие заподозрило умышленное отсоединение шланга газа подозреваемым в Ижевске

Подозреваемый по делу об обрушении дома в Ижевске Александр Копытов умышленно отсоединил шланг газовой плиты от сети газораспределителя, сообщил в субботу "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"По версии следствия, он умышленно отсоединил шланг газовой плиты от сети газораспределения в своей квартире и скрылся", - сообщил собеседник агентства.

По словам источника, есть сведения, что подозреваемый решил умышленно совершить убийство жильцов общеопасным способом и уничтожить их имущество.

По словам собеседника агентства, подозреваемый заявил следователям, что "слышал голоса соседей, которые позорили его". "Подозреваемый считал, что услышав шипение идущего газа, голоса соседей смолкали", - отметил источник.

Ранее уголовное дело по факту обрушения подъезда многоквартирного панельного жилого дома в Ижевске было возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

В результате трагедии, произошедшей 9 ноября, погибли семь человек, в том числе двое детей и пострадали три подростка.