Доклад министру обороны Нидерландов: в странах Балтии должно быть больше солдат НАТО

Если союзники НАТО хотят, чтобы Россия не совершила внезапного нападения на страны Балтии, то следует увеличить в три раза присутствие солдат союзников в этих странах, говорится в направленном министру обороны Нидерландов докладе Консультативного совета по международным делам.

В докладе отмечается, что в странах Балтии должны находиться 15 000 военнослужащих НАТО вместо нынешних 3200 человек.

В докладе отмечаются и имеющиеся бюрократические проблемы. А именно, что решение о том, следует или нет отправлять солдат в страны Балтии принимают национальные парламенты, а это значит, что, например, на прибытие французского или британского подразделения может потребоваться до 30 дней.

В докладе правительству Нидерландов рекомендуется потребовать увеличения военных подразделений в НАТО, более быстрой их передислокации и установления лучших отношений с Россией.

Министр обороны Юри Луйк сказал в телефонном интервью "Актуальной камере на эстонском языке", что на самом деле число союзных войск в странах Балтии является достаточным.

"Конечно, военных всегда может быть больше, но их символическая сдерживающая роль обеспечена", - сказал Луйк.