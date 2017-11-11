Внимание: во второй половине дня из-за мокрого снега на дорогах может быть скользко

По сообщению Центра управления движением, во второй половине дня на западе и в центральной части Эстонии ожидается мокрый снег, на дорогах может быть скользко.

Рано утром поверхность крупных шоссе была мокрой или влажной. По многим регионам шел дождь. По прогнозу, днем по многим регионам также ожидаются дожди, а во второй половине дня возможен мокрый снег — вероятность выше всего на западе и в центральной части страны.

Центр напоминает водителям, что в дождливую погоду стоит прежде всего снизить скорость и увеличить дистанцию между автомобилями, поскольку при медленном движении остается больше времени на то, чтобы замечать условия на дороге в дождь и другие автомобили, а также реагировать на внезапные инциденты.