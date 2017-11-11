Прокурором года стал Стевен-Христо Эвестус

Прокуратура на прошедшем в пятницу мероприятии, приуроченном к 99-летию прокуратуры, назвала лучшего прокурора года — им стал ведущий госпрокурор Государственной прокуратуры Стевен-Христо Эвестус.

"Вклад Эвестуса в борьбу с коррупцией был значительным", - сказала генеральный прокурор Эстонии Лавли Перлинг, по словам которой под руководством Эвестуса в суд был направлен ряд очень крупных уголовных дел, имеющих важное значение для Эстонии, говорится в пресс-сообщении Госпрокуратуры.

"В последние года он направил в суд ряд крупных дел, связанных с коррупцией, также помимо своих дел руководил работой нескольких тематических групп и круглых столов, связанных с темой коррупции, и координировал крупные уголовные дела. Его собственные уголовные дела: предъявление обвинения преступной группировке, занимающейся незаконным оформлением выдачей видов на жительство, дело о взяточничестве при прохождении техосмотра, расследование деятельности чиновников Департамента шоссейных дорог при регистрации транспортных средств и коррупционные дела руководителей Таллиннской горуправы".

На мероприятии были названы и лучшие прокуроры окружных прокуратур. Лучшим прокурором Ляэнаской прокуратуры стал Гарди Андерсон, Пыхьяской прокуратуры - Стелла Вебер, Лыунаской прокуратуры - Рауль Хейдо и Вирeской прокуратуры — помощник прокурора Кристина Эрте. Лучшим чиновником стала советник отдела персонала Госпрокуратуры Биргит Рохтъярв.

Выборы лучшего прокурора года проходят с 2002 года.