На кинофестивале PÖFF покажут новый фильм Андреса Пуустусмаа "Зеленые коты"

Фильм рассказывает историю о двух старых жуликах - Маркусе (Тыну Карк) и Эдуарде (Сергей Маковецкий), которые большую часть своей жизни провели в тюрьме и теперь освобождены по амнистии.

Мир снаружи изменился и вот и они, движимые прошлыми планами и мечтами, желают изменить свою жизнь в нем. Все происходящее с ними, новая реальность, препятствия и абсурдные ситуации, в которые они попадают, выбивают их из колеи. Они будто бы портят общую картину социума, не соответствуя его нормам, выделяясь из толпы, являясь лишними.

В картине также снимались Юлле Кальюсте, Майт Малмстен, Кирилл Кяро, Андрус Ваарик, Тамбет Туйск, Индрек Таалмаа и другие.

В кинотеатрах Эстонии фильм появится в насчале 2018 года.