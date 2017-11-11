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На кинофестивале PÖFF покажут новый фильм Андреса Пуустусмаа "Зеленые коты" ({{commentsTotal}})

Культура
Кадр из фильма
Кадр из фильма "Зеленые коты". Автор: Кадр из фильма
Культура

20 ноября на кинофестивале "Темные ночи" (PÖFF) состоится премьерный показ нового фильма Андреса Пуустусмаа "Зеленые коты", в котором главные роли исполняют отмечающий 70-летие Тыну Карк и российский актер Сергей Маковецкий.

Фильм рассказывает историю о двух старых жуликах - Маркусе (Тыну Карк) и Эдуарде (Сергей Маковецкий), которые большую часть своей жизни провели в тюрьме и теперь освобождены по амнистии.

Мир снаружи изменился и вот и они, движимые прошлыми планами и мечтами, желают изменить свою жизнь в нем. Все происходящее с ними, новая реальность, препятствия и абсурдные ситуации, в которые они попадают, выбивают их из колеи. Они будто бы портят общую картину социума, не соответствуя его нормам, выделяясь из толпы, являясь лишними.

В картине также снимались Юлле Кальюсте, Майт Малмстен, Кирилл Кяро, Андрус Ваарик, Тамбет Туйск, Индрек Таалмаа и другие.

В кинотеатрах Эстонии фильм появится в насчале 2018 года.

Редактор: Надежда Берсенёва

тыну каркпуустусмаазеленый котымаковецкий


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Кадр из фильма

На кинофестивале PÖFF покажут новый фильм Андреса Пуустусмаа "Зеленые коты"

20 ноября на кинофестивале "Темные ночи" (PÖFF) состоится премьерный показ нового фильма Андреса Пуустусмаа "Зеленые коты", в котором главные роли исполняют отмечающий 70-летие Тыну Карк и российский актер Сергей Маковецкий.

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