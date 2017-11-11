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Трамп: Путин уверил меня, что он не вмешивался в выборы в США ({{commentsTotal}})

За рубежом
Путин и Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме.
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Фото: Путин и Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом

Президент США Дональд Трамп получил подтверждение от президента России Владимира Путина, что тот не вмешивался в президентские выборы в США, прошедшие в прошлом году.

«Он сказал, что он совершенно точно не вмешивался в наши выборы, - сказал Трамп по дороге в столицу Вьетнама Ханой. «Я действительно верю, что если он мне это сказал, то значит, что он и думает так же», передает новостной портал ERR со ссылкой на BNS.

Трамп и Путин встретились на прошедшем во вьетнамском городе Дананг саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Отдельная встреча Путина и Трампа на саммите не сотоялась

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что полноформатная встреча с лидером США Дональдом Трампом "на полях" саммита АТЭС во Вьетнаме не состоялась, в частности, из-за несостыковок в протоколе, ответственные за это члены команды будут наказаны, передает Интерфакс.

"Что касается встречи, отдельной, во-первых, это было связано с графиком работы господина Трампа, и с моим графиком, и с определенными формальностями протокола, с которыми нашим командам справиться, к сожалению, не удалось. Ну, будут наказаны за это", - заявил Путин в субботу журналистам в Дананге по итогам саммита АТЭС, отвечая на вопрос о том, по какой причине не состоялись полноформатные переговоры с американским лидером.

"Ничего страшного не произошло. Мы поговорили в ходе сегодняшнего заседания, пообщались, в общем и целом все, что хотели, мы обсудили", - отметил президент.

По его словам, в ходе общения на заседании обсуждались в основном темы саммита. "Говорили о том, что обсуждалось на самом саммите АТЭС. Говорили о том, как использовать новые возможности, которые предоставляет цифровая экономика для развития экономических связей", - отметил Путин.

Он также напомнил, что они с Трампом согласовали совместное заявление по борьбе с терроризмом в Сирии.

В целом российский лидер констатировал, что у него нормальный диалог с президентом США, который проявляет себя как комфортный в общении и очень доброжелательный человек.

"Я не знаю про его привычки, мы мало знакомы, но президент Соединенных Штатов ведет себя в высшей степени корректно, доброжелательно, и у нас нормальный диалог", - сказал Путин, отвечая на вопрос по поводу особенностей рукопожатия Трампа.

"Он воспитанный человек и комфортный в общении для совместной работы", - подчеркнул президент РФ.

"К сожалению, мало времени, пока не удается более подробно поговорить по всему комплексу наших отношений, а там есть о чем поговорить - и в сфере безопасности, и в сфере экономического взаимодействия, которое у нас практически на нуле сегодня", - сказал Путин.

Перед началом саммита поступала противоречивая информация о возможности проведения встречи между двумя лидерами. Протокольные службы продолжали согласовывать возможность таких переговоров, но в итоге такая встреча не состоялась.

Редактор: Надежда Берсенёва

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