Ратас: вопрос о должности советника партии Сависаара будет решен к концу года

Председатель Центристской партии и премьер-министр Юри Ратас сказал, что решение о том, будет ли и дальше Эдгар Сависаар занимать должность советника партии по истории, правление партии примет к концу года

"Я думаю, что этот вопрос должен быть решен к концу этого года. Понятно, что идея о советнике по истории, и то, что Эдгар Сависаар выбрал совершенно другой в политическом смысле путь, теперь уже не соответствуют друг другу", - сказал Ратас ERR.

Ратас отметил, что поскольку решение о месте советника по истории для Сависаара было принято правлением партии, то и освобождение от этой должности также должно принять правление.

"В то время это было решением правления, и в этот раз это должно быть его решением. При этом правление должно учесть все эти нюансы. Но определенно, надо внести ясность и принять новое решение", - пояснил Ратас.

По его словам, правление решит этот вопрос в течение следующих шести-семи недель.

С начала февраля Эдгар Сависаар получает зарплату советника Центристской партии по истории.