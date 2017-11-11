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Ратас: вопрос о должности советника партии Сависаара будет решен к концу года ({{commentsTotal}})

Эстония
Эдгар Сависаар на избирательном участке.
Эдгар Сависаар на избирательном участке. Автор: Сийм Лыви/ERR
Эстония

Председатель Центристской партии и премьер-министр Юри Ратас сказал, что решение о том, будет ли и дальше Эдгар Сависаар занимать должность советника партии по истории, правление партии примет к концу года

"Я думаю, что этот вопрос должен быть решен к концу этого года. Понятно, что идея о советнике по истории, и то, что Эдгар Сависаар выбрал совершенно другой в политическом смысле путь, теперь уже не соответствуют друг другу", - сказал Ратас ERR.

Ратас отметил, что поскольку решение о месте советника по истории для Сависаара было принято правлением партии, то и освобождение от этой должности также должно принять правление.

"В то время это было решением правления, и в этот раз это должно быть его решением. При этом правление должно учесть все эти нюансы. Но определенно, надо внести ясность и принять новое решение", - пояснил Ратас.

По его словам, правление решит этот вопрос в течение следующих шести-семи недель.

С начала февраля Эдгар Сависаар получает зарплату советника Центристской партии по истории.

Редактор: Надежда Берсенёва

сависаарратас


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