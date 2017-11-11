Лидер IRL Сеэдер: двухпартийная система не в интересах будущего Эстонии

С точки зрения будущего Эстонии стране полезнее не двухпартийная система, а разнообразный политический ландшафт, считает председатель Союза Отечества и Res Publica (IRL) Хелир-Вальдор Сеэдер.

"Все более становится очевидным, что и Центристская партия, и Партия реформ тяготеют к своим прежним амбициям, к положению, при котором избирателям останется выбирать одно из двух возможных. Такое сужение выбора очень вредно для демократии в Эстонии. Думая о будущем, мы должны твердо противостоять такого рода тенденциям, - подчеркнул Сеэдер в пресс-релизе партии. - Даже если опросы общественного мнения показывают, что у двух политических сил поддержка выше, чем у всех остальных, мы должны разъяснять, что в интересах дальнейшего развития Эстонии сохранять разнообразный политический ландшафт, а не двухпартийную систему, которая сократит возможности выбора избирателей".

"Мы должны яснее прежнего излагать свое мировоззрение. Это предполагает, что нас понимают, знают, кто мы и чего добиваемся. Что мы придерживаемся всем понятных ценностей. IRL полон сил как с экономической, так и с политической точки зрения. Полученные в ходе выборов восемь процентов поддержки были для нас хорошим результатом, но мы не успокоимся на этом, мы способны достигнуть большего", - заявил Сеэдер, выступая в субботу на заседании совета IRL в Тюри, где были подведены итоги участия партии в выборах и проанализирована ситуация после выборов.

IRL вышел на выборы с 47 списками и, в сравнении с остальными партиями, показал в итоге третий результат. Избирательные союзы одержали победу в 45 местных самоуправлениях по всей Эстонии, Партия реформ — в 15, Центристская партия в 11, IRL - в шести, соцдемы в четырех, а EKRE - ни в одном.

IRL выиграл местные выборы в волостях Харку, Кохила и Муху, в городах Вильянди, Тюри и Пайде.

IRL разделил власть, получив посты волостных старейшин и председателей советов на Муху, в Кохила и в Вильяндиской волости.

В структуры исполнительной власти партия прошла в Харку, Пайде, Тюри, Ныо и Луунья.

Председатели советов от IRL выбраны в Пярну, Вильянди, Раквере, Пыльва, Отепя, Ярва и Мульги.

Волостные старейшины от IRL избраны в Сауэ, Ряпина, Кехтна, Мярьямаа, в Северном Вильянди и в Тапа.