Часы командира Куперьяновского батальона были расстреляны в пятой серии выстрелов

В субботу, 11 ноября, уже в 24-й раз был проведен традиционный конкурс стрельбы, мишенью в котором были наручные часы командира Куперьяновского батальона. Соревнования по стрельбе выиграл лейтенант Маргус Луми, который в пятой серии сделал точный выстрел.

"Соревнование были напряженными и трудными, но с каждым выстрелом я лучше знал, куда должен быть направлен выстрел, и пятым выстрелом я точно попал", - рассказал Луми после соревнований, слова которого приведены в пресс-сообщении Сил обороны.

В соревнованиях по стрельбе могут участвовать военнослужащие Куперьяновского пехотного батальона. В ходе соревнований все стрелки делают по одному выстрелу из автомата в часы, находящиеся на расстоянии 100 метров.

Если в первой серии выстрелов никто не попадает в часы, участники соревнований могут попытаться это сделать еще в четырех сериях выстрелов. Победитель, согласно традиции, получает новые часы. Если часы остаются неповрежденными после предписанных пяти серий выстрелов, участники соревнований должны подарить своему командиру новые часы.

Традиция стрельбы по часам комбата зародилась в 1994 году, когда бывший тогда командиром Куперьяновского батальона полковник Аарне Эрмус разозлился на неверно показывающие время свои часы и решил сделать из них мишень для стрельбы, чтобы, в том числе и поощрить военнослужащих улучшить свои навыки в стрельбе.

До сих пор часы оставались целыми только в 2007 году, и тогда участники соревнования были вынуждены купить командиру настенные часы.