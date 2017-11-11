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Ксению Собчак освистали на митинге в Санкт-Петербурге ({{commentsTotal}})

За рубежом
Ксению Собчак освистали на митинге.
Ксению Собчак освистали на митинге. Автор: SIPA/Scanpix
За рубежом

Российская телеведущая и политик Ксения Собчак, объявившая о планах участвовать в президентских выборах, в субботу произнесла речь в поддержку Европейского университета на митинге в Петербурге. Однако не все были рады ее выступлению.

Телеведущая поднялась на сцену под громкие крики "Позор!". Сама Ксения Собчак назвала произошедшее провокацией, передает Русская служба Би-би-си.

"Была утечка по поводу этой провокации. Но мы все равно приехали, потому что я провокаций не боюсь", - рассказала Собчак корреспонденту Русской службы Би-би-си.

На митинг "Петербург за образование и науку" пришли около 200 человек.

Европейский университет лишили лицензии в марте 2017 года. В июле прошлого года Виталий Милонов, занимавший тогда должность депутата городского законодательного собрания, пожаловался на университет в Генпрокуратуру.

По итогам проверок Рособрнадзор нашел в Европейском университете 120 нарушений. В вузе заявляли, что большинство из них были устранены, но не все. Позже университету пришлось освободить здание в Петербурге.

Европейский университет в Петербурге - негосударственное высшее учебное заведение, основанное в 1994 году. Это единственный российский университет, включенный в рейтинг Лондонской школы экономики "100 лучших европейских центров политических наук".

Редактор: Надежда Берсенёва

санкт-петербургсобчак


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