Российский телеведущий Борис Ноткин найден мертвым

Телеведущий Борис Ноткин найден мертвым в Одинцовском районе Подмосковья, сообщил ТАСС в субботу источник в правоохранительных органах.

"Ноткин найден мертвым в поселке Рождествено в субботу", - сказал собеседник агентства ТАСС.

По предварительной информации, телеведущий покончил жизнь самоубийством. Об этом ТАСС также сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, телеведущий Борис Ноткин покончил жизнь самоубийством", - сказал собеседник агентства, добавив, что Ноткин тяжело болел.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области подтвердили факт обнаружения тела мужчины, 1942 года рождения, отказавшись сообщить подробности.

Борис Ноткин родился 13 августа 1942 года. Он окончил переводческий факультет Института иностранных языков.

В 1966-1988 годах Ноткин работал в МГУ, занимался вопросами исторической социологии и психолингвистикой. С 1988 года работал ведущим на каналах "Добрый вечер, Москва", МТК, ТВЦ. Ноткин был финалистом премии "ТЭФИ" (в 1995 и 1996 годах) в номинации "Лучший ведущий публицистической передачи".