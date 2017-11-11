Свободники утвердили программу к парламентским выборам 2019 года

Собравшийся в Пылтсамаа совет представителей Свободной партии и утвердил экономическую программу, с которой партия пойдет на выборы в Рийгикогу в 2019 году, передает "Актуальная камера".

В резюме свободников говорится, что низкий рейтинг партии обусловлен неучастием в выборах в местные самоуправления партии целиком, в муниципалитеты баллотировались лишь отдельные ее члены. Но все равно они сочли это правильным решением - рейтинг сейчас немного, но вырос.

Лидер Свободной партии Артур Тальвик подчеркнул, что по их убеждению нельзя допускать, чтобы в жизнь местных управлений вмешивались из центра и чтобы она контролировалась людьми, не имеющими отношения к местным реалиям.

"В очень многих местах новый менталитет выиграл. В Таллинне и Тарту - нет. Но в маленьких местах выиграл. И мы очень рады этому. Можно сказать, наша идеология победила", - сказал лидер партии Артур Тальвик.