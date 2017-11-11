СМИ: в Барселоне проходит многотысячная акция протеста

Демонстрации в поддержку заключенных под стражу каталонских политиков проходит в субботу в Барселоне. Как сообщила газета El Pais, к акции присоединились тысячи человек, передает ТАСС.

Участники манифестации, начавшейся в 17:00 по местному времени (18:00 по восточноевропейскому), призывают освободить из-под стражи бывших членов каталонского правительства, которых прокуратура Испании обвиняет в бунте, мятеже и растрате. Организаторами митинга стали организации "Национальная каталонская ассамблея" и Omnium Cultural, которые выступают за выход региона из состава королевства. Их лидеры - Жорди Санчес и Жорди Куишарт - также задержаны по подозрению в подстрекательстве к мятежу.

Многие собравшиеся принесли с собой неофициальный флаг каталонских земель - "эстеладу", являющуюся символом борьбы за независимость региона. Полотнище представляет собой официальный флаг автономии, к которому добавлена звезда, вписанная в треугольник. Участники акции скандируют лозунги с призывом освобождения заключенных.

Изначально акция была запланирована на воскресенье, 12 ноября. Однако затем организаторы решили "превратить 11 ноября в крупномасштабное 11 сентября" - день, когда отмечается национальный праздник Каталонии. Он приурочен к событиям начала сентября 1714 года, когда Барселона после длительной осады пала под натиском войск сторонников династии Бурбонов и Каталония окончательно вошла в состав Испании. Обычно 11 сентября в каталонской столице проходит демонстрация, которая собирается сотни тысяч человек.