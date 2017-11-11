Благотворительная акция в поддержку детей беженцев продлится до 28 ноября

Уже в третий раз в Эстонии проходит благотворительная акция "Звезда на Востоке", в ходе которой можно отправить подарок сирийским и иракским детям беженцев, которые нашли убежище в Иордании, передает "Актуальная камера".

Вкусные леденцы, красивая мягкая игрушка, лего и средства личной гигиены - стандартный набор подарочной коробки для детей, пострадавших в военных конфликтах на Ближнем Востоке. В рамках кампании "Звезда на Востоке" жители Прибалтики готовят сюрпризы примерно для 6000 детей беженцев.

По словам координатора проекта, маленькие сирийцы и иракцы безумно радуются абсолютно любым подаркам. Не только ярким и веселым игрушкам, но и предметам первой необходимости - зубной пасте, щетке или новым носочкам.

"Хорошо сделать подарок ребенку такого же возраста, как и ваш. Вы знаете, что понравится ему в этом возрасте", - сказала координатор проекта "Звезда на Востоке" Нелли Вассила.

При этом следует учитывать некоторые культурные особенности. Например, избегать изображений на религиозную тематику.

"Нежелательно класть куклу, потому что изображение человека не принято в исламских странах. А также собачку или свинку тоже лучше не класть", - добавила Вассила.

Коробки с подарками для маленьких беженцев принимают от всех желающих до 28 ноября. Адреса пунктов приема имеются на официальном сайте программы. Посылки попадут к детям примерно через три месяца.

"Это будет праздник для этих детей, который будет длиться примерно три часа. Там будут игры для детей, будут раздавать детям пищу и одежду. И самым последним — подарок", - пояснила Вассила.

Вместо подарка можно пожертвовать в пользу маленьких мигрантов 25 евро. На эту сумму организаторы сами соберут наборы для пострадавших в горячих точках малышей.