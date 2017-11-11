В Эстонии началась направленная на благополучие детей кампания Aga mina

В фокусе стартовавшей сегодня кампании "А я" (Aga mina) - здоровое и безопасное будущее детей. Инициативу, которая посвящена столетию Эстонской Республики, поддержали более двадцати организаций, в том числе полиция и различные министерства, передает "Актуальная камера".

За год в одну только Таллиннскую детскую больницу с травмами попадает около тысячи детей, половина этих несчастных случаев случается дома, говорит инициатор социальной кампании "А я" Тамо Вахеметс. По его убеждению, этого можно избежать, если взрослые будут учит детей делать верный выбор, поступать правильно.

Сегодня, нажав на кнопку со слоганом "Буду примером", представители двадцати различных организаций дали свои обещания.

В Центральной криминальной полиции, например, намерены приложить все силы в борьбе против насилия в семье.

"В рамках этой кампании мы сфокусируемся, прежде, всего на работе против насилия в семье. Поскольку данная инициатива связана со столетием Эстонской Республики, мы верим, что в основе каждого государства - здоровая семья", - рассказала гендиректор Центральной криминальной полиции Криста Аас.

Идея организовать такую кампанию появилась тогда, когда в Министерстве социальных дел обсуждались причины травм и повреждений у маленьких детей. В результате пришли к выводу, что зачастую их причиной является невнимательность взрослых.

"Всё начинается с родителей, братьев и сестёр, прадедов и тех, кто вокруг нас. Дети смотрят на нас и принимают решение - что правильно, что неправильно. Как раз об этом эта кампания", - пояснил инициатор кампании "А я" Тамо Вахеметс.

Каждый участник кампании разрабатывает свой план действий и финансирует мероприятие сам. К ней можно присоединиться в любой момент, проект продлится до 31 декабря следующего года.