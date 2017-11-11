Организаторы конференции в Кохтла-Ярве: школа не должна быть закрытым учреждением

В Ярвеской гимназии города Кохтла-Ярве сегодня завершила свою работу трехдневная международная театральная конференция "Драма объединяет людей". Среди прочих тем обсуждения важным оказался вопрос объединения школы и общества, передает "Актуальная камера".

Школа не должна быть закрытым учреждением, где во главу угла ставятся лишь вопросы образования. Проведение в школьном здании мероприятий, подобных тем, что прошли в эти дни в Ярвеской гимназии Кохтла-Ярве, может заинтересовать школьников гораздо больше и дать им знания, которые выходят за рамки школьной программы и расширяют кругозор, считают организаторы конференция "Драма объединяет людей".

"Мы получаем в школе очень важные знания. Но они должны быть закреплены практикой. И эта практика, способ познания чего-то вне учебника, действительно очень важна", - сказала председатель ученического самоуправления Ярвеской гимназии Диана Дробот.

Участие школьников в прикладных программах обществ национальных меньшинств дает им неожиданные знания.

"Это как часть обучения - вне школьной программы, и она запоминается гораздо лучше, когда она имеет вот такую форму", - считает член правления Татарского культурного общества Ида-Вирумаа Светлана Мухаметзянова.

В Кохтла-Ярве мастер-классы давали признанные драма-практики из Великобритании, Финляндии, Испании, даже Палестины. Этот метод, оказывается, имеет применение не только в образовании, личной жизни, предпринимательстве и инновациях. Город Кохтла-Ярве для проведения конференции был выбран не случайно.

"Именно здесь, в Кохтла-Ярве, очень важно, чтобы люди понимали, как много культуры вокруг них. Что они живут в многонациональном обществе, и у них есть такой опыт, что они уже сами являются экспертами в мультикультурной сфере", - добавила организатор конференции, реподаватель Вильяндиской академии культуры Катрин Ниельсен.

А сегодня мероприятие завершил Котел культуры, фестиваль и обмен опытом между школьниками, представителями национальных меньшинств и специалистами в области прикладного театра.