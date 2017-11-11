Актуальная камера 11.11.2017 (20:00)

Авторитетное американское издание New York Times в субботу опубликовало статью, в которой говорится о различиях и сходствах между Нарвой и Ивангородом.
С точки зрения будущего Эстонии стране полезнее не двухпартийная система, а разнообразный политический ландшафт, считает председатель Союза Отечества и Res Publica (IRL) Хелир-Вальдор Сеэдер.
Портал TripAdvisor изначально был платформой для путешественников, которые могли делиться своим опытом. Но со временем сайт стал предоставлять возможность бронировки отелей и авиабилетов. При этом система блокирует негативные отзывы, чтобы не испортить впечатление о представленных на сайте услугах. Среди прочего портал скрыл информацию об ограблениях, насилии и даже о смертельных случаях.
Доцент Масарикова университета Петр Свенда, возглавивший группу из пяти ученых, раскрывших уязвимость ID-карт Эстонии и других стран, заявил, что отзыв сертификатов был верным шагом из-за серьезного риска взлома ID-карт.
Сегодня завершились последние работы по реставрации Бременской башни в Старом городе. Городская управа планирует открыть её для посетителей в мае, к началу туристического сезона. О том, что изменилось в здании 15-го века - в сюжете "Актуальной камеры".
Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отвечает на вопросы слушателей