В воскресенье возможен дождь и мокрый снег ({{commentsTotal}})
Циклон над Северной Балтикой углубляется и смещается на Финляндию, передает "Актуальная камера".
Ночью облачно. Во многих местах мокрый снег, снег и дождь. Ветер юго-восточный, южный 8-12, порывами 15, на северо-восточном побережье порывами 20 м/с, на островах и западном побережье южный, юго-западный ветер 12, порывы 17- 20 м/с. Температура воздуха 0...5°C.
Днем в воскресенье облачно с прояснениями. Местами дождь и мокрый снег. Ветер южный, юго-западный 7-12, порывами 15, на островах и западном побережье 17 м/с, в конце дня ослабеет. Температура воздуха 2...7°C.