Баскетболистки Эстонии проиграли сборной Турции

Женская сборная Эстонии по баскетболу потерпела поражение в стартовом матче отбора на чемпионат Европы 2019 года, передает "Актуальная камера".

В Таллинне баскетболистки Эстонии уступили главному фавориту подгруппы В - сборной Турции. Двукратные призёрки Евробаскета вышли вперёд уже в первой четверти и дальше постепенно наращивали своё преимущество. В итоге турчанки добились уверенной победы со счётом 81:56.

В следующем матче отбора сборная Эстонии сыграет 15 ноября на выезде против Белоруссии.

В финальный турнир чемпионата Европы выйдут победители подгрупп и шесть лучших команд из занявших вторые места.

Первенство континета пройдёт в Латвии и Сербии.