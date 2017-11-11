Портал 47news: арестованный в Нарве агент ФСБ - 20-летний студент из Кингисеппа

По данным портала 47news, арестованным КаПо по подозрению в кибер-шпионаже является 20-летний студент из Кингисеппа. Об этом порталу рассказали российские дипломаты в Эстонии поздно вечером 10 ноября, комментируя предстоящую 13 ноября встречу сотрудника посольства России в Эстонии с задержанным.

По данным портала, Васильев с 16 до 19 лет учился в эстонском колледже. Потом год работал в России, в 19 лет вернулся и поступил в институт на программиста. В Эстонии находится по ученическому виду на жительство.

По словам матери Алексея Васильева Елены, он окончил девять классов кингисеппской школы, поступил в колледж Силламяэ учиться на программиста, а затем продолжил учебу в Кохтла-Ярве и планировал работать по профессии. Учёбу в Эстонии выбрал потому, что обучение было бесплатным.

Пресс-секретарь Государственной прокуратуры Эстонии Каарел Каллас не подтвердил порталу Postimees, но и не опроверг информацию, опубликованную на российском портале.

По данным прокуратуры Эстонии, задержанный на Нарвском погранпункте предполагаемый агент российской спецслужбы ФСБ мог готовить кибер-преступления против госучреждений Эстонии.