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Портал 47news: арестованный в Нарве агент ФСБ - 20-летний студент из Кингисеппа ({{commentsTotal}})

Эстония
Предполагаемый агент ФСБ Алексей Васильев.
Предполагаемый агент ФСБ Алексей Васильев.
Эстония

По данным портала 47news, арестованным КаПо по подозрению в кибер-шпионаже является 20-летний студент из Кингисеппа. Об этом порталу рассказали российские дипломаты в Эстонии поздно вечером 10 ноября, комментируя предстоящую 13 ноября встречу сотрудника посольства России в Эстонии с задержанным.

По данным портала, Васильев с 16 до 19 лет учился в эстонском колледже. Потом год работал в России, в 19 лет вернулся и поступил в институт на программиста. В Эстонии находится по ученическому виду на жительство.

По словам матери Алексея Васильева Елены, он окончил девять классов кингисеппской школы, поступил в колледж Силламяэ учиться на программиста, а затем продолжил учебу в Кохтла-Ярве и планировал работать по профессии. Учёбу в Эстонии выбрал потому, что обучение было бесплатным.

Пресс-секретарь Государственной прокуратуры Эстонии Каарел Каллас не подтвердил порталу Postimees, но и не опроверг информацию, опубликованную на российском портале.

По данным прокуратуры Эстонии, задержанный на Нарвском погранпункте предполагаемый агент российской спецслужбы ФСБ мог готовить кибер-преступления против госучреждений Эстонии.

Редактор: Надежда Берсенева

капоагент фсб


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