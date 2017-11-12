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Бельгийские истребители с понедельника по пятницу будут тренироваться в небе над Эстонией ({{commentsTotal}})

Эстония
Истребители НАТО совершат бреющие полеты над Эстонией.
Истребители НАТО совершат бреющие полеты над Эстонией. Автор: Reuters/Scanpix
Эстония

На следующей неделе по рабочим дням истребители ВВС Бельгии F-16 вновь будут совершать тренировочные полеты на низкой высоте в воздушном пространстве Эстонии.

Об этом в воскресенье, 5 ноября, сообщила пресс-служба генштаба Сил обороны Эстонии, отметив, что полеты пройдут на высоте не менее 152 метров (500 футов) и предпочтительно вдали от населенных пунктов.

По заверению военных, полеты летательных аппаратов не противоречат законам ЭР и согласованы с Департаментом авиации.

ВВС Бельгии охраняют небо над странами Балтии с 5 сентября. Они базируются в Эмари.

Редактор: Сергей Михайлов

натоэмари


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